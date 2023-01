Bokrijk sluit 2022 magisch af met 50.000 bezoekers voor Winterlicht: “We werden verrast door de massale opkomst”

GenkVijf dagen vol magische winterbeleving, circus, lichtinstallaties en sfeer: dat beloofde Winterlicht in Bokrijk om het jaar mooi af te sluiten. Met meer dan 50.000 bezoekers tussen Kerstmis en Nieuwjaar was het evenement meer dan geslaagd. Op de tweede dag van Winterlicht moest de ticketverkoop zelfs stopgezet worden omdat er zo’n overrompeling was.

“De afgelopen jaren hebben de mensen het Bokrijkse winterevent omwille van corona moeten missen. Deze winter hadden ze dus extra veel zin om naar het Openluchtmuseum te komen", zegt Igor Philtjens, gedeputeerde van toerisme en erfgoed en voorzitter van vzw Het Domein Bokrijk. “Dat bleek al uit de online ticketverkoop die opmerkelijk hoog lag. Gemiddeld mochten we op elke dag zo’n 10.000 bezoekers in het museum verwelkomen. De boeiende mix van vakmanschappen, vuur- en lichtinstallaties, nostalgische attracties én indrukwekkende circus-, muziek- en theateracts, in samenwerking met Provinciaal Domein Dommelhof, werd duidelijk gesmaakt.”

Omdat Winterlicht voluit gaat voor een intieme, warme sfeer, zette de organisatie de ticketverkoop even stop. “Die sfeer willen we bewaren en daarom mag het niet te druk worden voor onze bezoekers”, vertelde Jan Nonneman van het Openluchtmuseum eerder deze week. “Daarnaast werken we met heel wat gezelschappen en ambachtslieden en hun demonstraties hebben natuurlijk een bepaalde capaciteit.”

Bokrijk Winterlicht 2022

“Deze editie heeft aangetoond dat de interesse voor kwalitatieve performances en vakmanschap zeker aanslaat bij het grote publiek”, aldus voorzitter Igor Philtjens. “Sterker nog, we werden echt verrast door de massale opkomst. En ondanks onze oproep in de media om zonder ticket niet naar Bokrijk te komen, bleven mensen naar Bokrijk afzakken om erbij te zijn. We gaan nu evalueren hoe we bij de volgende editie kwaliteit en kwantiteit nog beter op elkaar kunnen afstemmen,” klinkt het.

Winterwandelingen

En ook nu Winterlicht er weer opzit, is er in Bokrijk nog vanalles te beleven. In de eerste eerste week van januari kan je in het Openluchtmuseum terecht voor een stevige winterwandeling tussen de sfeervol verlichte historische gebouwen. Vanaf 2 tot en met 8 januari kan je het museum verkennen als wandelpark tussen 14 en 19 uur. “Aangezien in Bokrijk iedereen welkom is, ongeacht budget of beperking, hebben kinderen tot en met 12 jaar gratis toegang tot onze Winterwandelingen, vanaf 13 jaar betaal je slechts 3 euro,” besluit voorzitter Philtjens.

De gebouwen van het Openluchtmuseum zijn wel gesloten tijdens de Winterwandelingen en er zijn dan ook geen acteurs aanwezig. Bezoekers kunnen wel terecht in horecazaken St.-Gummarus en Bistro Koetshuis. Meer informatie vind je op www.bokrijk.be/winterwandelingen.

Winterlicht in Bokrijk

Winterlicht in Bokrijk

Winterlicht in Bokrijk

