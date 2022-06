Bijna 600 bestuurders betrapt met gsm achter stuur in Limburg: “Gsm is hardnekkige gewoonte geworden”

Het parket had de waarschuwing massaal uitgestuurd dat men bestuurders ging viseren die hun gsm achter het stuur gebruiken. Er werd aangekondigd een maand lang te controleren én dat mogelijk te zullen herhalen.

Maar de waarschuwing bleek niet succesvol. In totaal werden maar liefst 585 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken, waarvan 130 effectief tijdens de twee nationale actiedagen van 17 en 18 mei. In amper 48 uur tijd dus. Nadien, en ondanks alle waarschuwingen, werden nog er bij meerdere prikacties nog 455 rijbewijzen ingetrokken.

“Uit de resultaten van de actie blijkt eens te meer dat gsm-gebruik achter het stuur een hardnekkige gewoonte is", zegt men bij het parket. “Volgens berekeningen van VIAS worden hierdoor 50 doden en 4.500 gewonden per jaar veroorzaakt. Steeds vaker is de gsm algemeen de oorzaak van afleiding in de wagen. Dit is vermijdbaar en daarom zal het parket deze actie geregeld herhalen en geven we zo een duidelijk signaal.”

4.000 euro boete

De bestuurders van wie het rijbewijs werd ingetrokken zullen zich in september en oktober moeten verantwoorden voor de politierechter. Zij riskeren boetes van 240 tot 4.000 euro en een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Quote Het sturen of lezen van een sms vergroot het risico op een ongeval met minstens factor 23, omdat de bestuurder dan helemaal niet meer naar de weg kijkt. Vias

Eén op de zeven Belgen (14 procent) geeft toe in de afgelopen periode zijn gsm gebruikt te hebben achter het stuur, zo blijkt uit informatie van VIAS. “We merken hier geen regionale verschillen”, klinkt het. “Bij de mensen jonger dan 34 jaar gebruikte zelfs één op de vijf hem in de afgelopen week. Bij de mensen ouder dan 55 jaar is dat slechts 5 procent.”

“De grootste groep die hem gebruikte, deed dat voor een handenvrij telefoontje. Dat is niet verboden, maar uit eerder onderzoek bleek al dat mensen bij handenvrij bellen ook afgeleid zijn en minder naar verkeersborden en andere weggebruikers kijken.” 5 procent van de bestuurders geeft toe in de afgelopen week een sms of mail gelezen te hebben achter het stuur. 3 procent heeft een mail of sms verstuurd met de gsm in de hand. “Het sturen of lezen van een sms vergroot het risico op een ongeval met minstens factor 23, omdat de bestuurder dan helemaal niet meer naar de weg kijkt. 2 procent gaf toe een telefoontje gedaan te hebben met de gsm in de hand.”

