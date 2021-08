Bewakingscamera filmt hoe groep everzwijnen tuin bezoek brengt

Leopoldsburg/Hasselt Overval op Dagbladhan­del Hilde levert daders 20 maanden cel op: “Angst hakt nog elke dag op ons in”

29 juli Twee Nederlanders van 18 en 19 jaar zijn woensdag in de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot 37 maanden cel, waarvan 20 effectief. Dat meldt BELGA. Het vonnis komt er naar aanleiding van de gewapende overval op Dagbladhandelaar Hilde die de twee jongemannen samen met twee anderen afgelopen maart pleegden. De 18-jarige jongeman verdedigde zich in de rechtbank, en sprak over “geldproblemen”. Maar die wegen niet op tegen “de meest traumatische ervaring” die de slachtoffers volgens advocaat Guy Sols die avond meegemaakt hadden. “De schrik zit er nog steeds in”, reageert uitbaatster Hilde Vandendries.