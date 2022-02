Bekend geworden als ‘The Erotic Voice of Europe’, maar geen cent verdiend aan uitvinding van discobar: allereerste Belgische dj Joe Berluck (90) overleden

Voetbal Derde nationale B Tomas Daumantas (Termien): “Matige beloning voor een sterke tweede helft”

Misschien ontbeerde Termien in de derby op Wellen wel dat tikkeltje geluk om alsnog een driepunter mee naar huis te nemen. Een gevoel dat ook leefde bij coach Tomas Daumantas, die het meteen na afloop als volgt verwoordde: “Met wat geluk, want we hebben toch wel onze mogelijkheden na de pauze, hadden we hier op Wellen ook meer kunnen pakken. Dat het uiteindelijk bij een 1-1-puntendeling bleef, ontgoochelt mij.”

30 januari