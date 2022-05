Bart Peeters en Kapitein Winokio op Genk On Stage: organisatie onthult nieuwe namen

GenkBart Peeters geeft eind juni opnieuw het beste van zichzelf op Genk On Stage. Ook de heren van Discobar Galaxie en Kapitein Winokio zijn van de partij. 75 procent van de affiche is intussen gekend.

Trouwe GOS-gangers merken op dat Bart Peeters in 2018 nog op de planken stond in Genk. De Vlaamse zanger was blijkbaar zo tevreden van deze editie, dat hij staat te popelen om het publiek opnieuw te laten dansen en zingen. Headliners Mula B, Ashafar, $hirak en Kamo zullen de fans van Nederpop bekoren.

Eind maart kwamen we al te weten dat onder meer Clement Peerens Explosition, Compact Disk Dummies, De Mens, Goeie Jongens, De Jeugd van Tegenwoordig, Grandmaster Flash, Kids with Buns, School is Cool, The Starlings en Tiewai de affiche van Genk On Stage dit jaar sieren.

Met alle nieuwe namen kennen we nu 75% van de volledige affiche. “Na twee jaar wachten, willen we uitpakken met een topaffiche", zegt schepen van Evenementen Karel Kriekemans (CD&V). “Genk On Stage staat garant voor drie dagen genieten van sfeer, goede muziek en gezelligheid. Bovendien helemaal gratis! Dit jaar zullen we ook extra aandacht besteden aan de jeugd. Dat hebben ze wel verdiend na al die jaren thuis zitten.”

Kids On Stage

Typisch aan Genk On Stage is de grote diversiteit van muziekstijlen. Al die genres worden gegroepeerd op verscheidene podia in de stad. Hete Kolen is het podium voor de jonge festivalganger. PAND is the place to be voor wie van hiphop en dance houdt. CLUB is voor de liefhebber van underground elektronische muziek. Mainstage is de grote publiekstrekker met bekende artiesten voor jong en oud. Bij Casa de Koktèl swingen de summer- en Ibiza vibes uit de pan. Op het Gencker Podium kunnen lokale artiesten het beste van zichzelf geven en ligt de focus er op gitaarmuziek.

De jongsten krijgen op zondagnamiddag extra aandacht tijdens ‘Kids On Stage’. De grootste sterren treden hier op voor het kleinste publiek. Kapitein Winokio, Sarah & Bavo en Loco Kids Disco zullen er zijn.

Genk On Stage vindt dit jaar plaats op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juni.