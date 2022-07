Auto knalt tegen boom op Wiemesmeerstraat

Lanaken / Maasmechelen Politie LaMa contro­leert op drie locaties en betrapt zeven dronken bestuur­ders

In de nacht van 16 juli op 17 juli werd er binnen de politiezone Lanaken-Maasmechelen (LaMa) een controle gehouden in het kader van de BOB-campagne. Er werden hiervoor drie vaste dispositieven opgesteld. In twee dispositieven werd er gebruik gemaakt van de ANPR-camera. Er werden 1.630 voertuigen gescand waarvan er vijf ‘een hit’ gaven. Bij de controle bliezen 7 bestuurders positief en verder werd een geseind persoon gearresteerd en waren er overtredingen op vlak van de gordelplicht, het gebruik van een geldig rijbewijs en gsm-gebruik. Tijdens de controle werden er in het totaal ook zes bromfietsen gecontroleerd door middel van van de rollentestbank. Eén Daarvan bleek opgefokt.

