Auto getakeld na tal van inbreuken: bestuurder heeft rijverbod

Genk Het stadsbe­stuur van Genk is op zoek naar een nieuw deuntje voor de beiaard

Na drie jaar is het voor de beiaard van Genk tijd voor een nieuwe melodie. Daarom gaat de stad op zoek naar lokaal muzikaal talent dat graag zijn of haar eigen gecomponeerde melodie over de Genkse binnenstad wil laten weerklinken.

14 maart