ASSISEN. Verzoek tot wraking van voorzitter op assisenproces Luana Romagnoli: proces voor onbepaalde tijd stilgelegd

Genk/Tongeren“Dames en heren van de jury, er is een verzoekschrift tot wraking van de voorzitter en ik moet dus het proces voor onbepaalde tijd stilleggen.” Met die woorden opende voorzitter Thys de zitting van het assisenproces van Luna Romagnoli (24) vanmorgen. Frank Scheerlinck en Pieterjan Van Muysen, advocaten van beschuldigde Emrah T. legden het verzoekschrift neer. Zelfs de andere advocaten en aanklager Bleyen stonden versteld. Wanneer het proces zal hernemen is niet duidelijk.

Er was wat vertraging bij de start van het assisenproces vanmorgen, waarom was niet meteen duidelijk. Tot voorzitter Thys een bommetje dropte. Tot grote verbazing van zowat iedereen in de zaal. “Er is een verzoekschrift tot wraking van de voorzitter voorgelegd,” verduidelijkte voorzitter Thys. “Of ik aanvaard de reden van de wraking en het proces zal stoppen. Of ik aanvaard de wraking niet en het dossier zal overgemaakt worden aan het hof van cassatie, dat de optie tot wraking zal aanvaarden of niet.”

Volledig scherm Voorzitter Thys © BELGA

Het proces ligt nu dus voor onbepaalde tijd stil. Alle partijen, andere advocaten en aanklager incluis, waren ontzet. Rudy Arts stond zelfs als nietsvermoedend klaar voor zijn pupiter om namens de familie van slachtoffer Luana, zijn pleidooi aan te vatten. Ook zijn mede-pleiter Jef Vermassen had de halve nacht gewerkt en keek ernaar uit om zijn pleidooi nadien aan te vatten. Maar Franck Scheerlinck en Pieterjan Van Muysen, advocaten van beschuldigde Emrah T. staken daar een stevige stok voor. “De deontologie stelt dat men zijn eigen confraters tenminste op voorhand van zo’n wraking verwittigt, maar dit is zelfs niet gebeurd,” reageert Jef Vermassen “We weten zelfs niet wat de reden is van de wraking.”

Gisteren hing er al heel wat spanning in de lucht tussen burgerlijke partijen en verdediging op het assisenproces. Vooral toen het strafregister van beschuldigde Emrah T. aan bod kwam. Zijn advocaat Frank Scheerlinck stapte net niet op. Ook toen de moeder van Emrah T. even later een foto-album wilde neerleggen om aan te tonen dat haar zoon wel een goede vader was, volgde confrontaties. Ditmaal vooral tussen de verdediging en Goele Severijns, de voogd van het minderjarige kind. Voorzitter Thys probeerde in alle tumult alles in goede banen te leiden. Maar vandaag volgde dus het verzoekschrift tot wraking van Scheerlinck en Van Muysen.

Slechte planning

Of het proces dagen of maanden zal stilliggen is niet duidelijk. Ook qua planning komt dit alles slecht uit, want volgende week start ook het assisenproces rond de moord op Silvio Aquino voor het hof van assisen in Tongeren. En dat proces zal een maand in beslag nemen. Ook Vermassen stelt zich die vraag. “Want wij hebben wel het recht om ons proces zo snel mogelijk verder te zetten.” Vermassen maakte in zijn rijk gevulde carrière nooit een dergelijke wraking mee. “Voor de familie van Luana is dit afgrijselijk.” Ook Philip Daeninck, advocaat van Raf I., de vriend van slachtoffer Luana Romagnoli, sloot daarbij een aan. “Een coup de théätre,” noemde hij alles. “En een ramp voor mijn cliënt.”