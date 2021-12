ASSISEN. Onderzoek van speurders brengt beschuldigde in moordproces zonder lijk in lastig parket : “Te veel leugens, ik wil daar niet op antwoorden”

Zonhoven Klopjacht met drones naar inbrekers levert niets op

Dinsdagavond werd in de buurt van de Mezenstraat in Zonhoven een klopjacht met drones gevoerd door politie LRH. Inbrekers hadden er hun vluchtauto achtergelaten nadat ze in een andere zone mogelijk een inbraak pleegden. De politie zette verder ook combi’s in. De hele omgeving werd onderzocht, maar van de inbrekers was geen spoor. Rond 21.30 werden de zoekpogingen ook gestaakt. Politie LRH is de laatste maanden al langer bezig met het inzetten van drones bij allerhande opdrachten. Sinds maart beschikt het korps immers over een zeskoppig droneteam.

7 december