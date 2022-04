ASSISEN. Luana (24) krijgt op straat messteek in het hart voor ogen van dochtertje (3): “Anastasia mama pijn doen, Anastasia mama bloed”

Genk/Tongeren Beschuldig­den Emrah T. (35) en Anastasia N. (27) gunnen elkaar geen blik tijdens uitloting assisenju­ry

Anastasia N. (27) en Emrah T. (35) waren vandaag persoonlijk aanwezig voor de uitloting van de jury van hun assisenproces, dat vrijdag van start gaat. Beide beschuldigden, die samen een dochtertje van zes hebben, keken niet een keer in elkaars richting. Ze staan terecht voor de moord op Luana Romagnoli (24). De jonge poetshulp, de ex van Emrah en moeder van zijn 8-jarig dochtertje, werd op 5 juni 2017 in de Dieplaan in Genk doodgestoken met een mes.

10:47