ASSISEN - Levenslang en 15 jaar terbeschikkingstelling voor Marc Castermans in moordzaak zonder lijk: “Sommige figuren horen gewoon niet thuis in de maatschappij”

Op zondag 4 juni 2017 verdween Ronald Vandereycken (53) spoorloos. Grondig speurwerk linkt Marc C. (53) aan de verdwijning van zijn voormalige celgenoot. Maar de beschuldigde ontkent en beroept zich op zijn zwijgrecht. In zijn lange criminele carrière is het niet de eerste keer dat er mannen uit zijn omgeving verdwijnen. Eerder overkwam het Jacques Gerin en Jean Leclaire, allebei uit Maastricht. Ook hun lichamen werden nooit teruggevonden. Marc C. staat terecht voor moord. Lees alles over de zaak in ons dossier.