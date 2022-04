ASSISEN. Emrah T. haalt hard uit naar zijn ex tijdens zijn verhoor: “Ze liegt. Ik heb nooit een mes gezien of aangeraakt”

Genk/TongerenHet rustige verhoor van Anastasia N. (27) voor het hof van assisen in Tongeren stond in schril contrast met de felle uithalen van haar ex en medebeschuldigde Emrah T. (35). Zij hield vol dat Emrah haar op 5 juni 2017 gevraagd had om het mes mee te nemen en haar zelfs aanmaande om het te gebruiken om Luana Romagnoli (24) op afstand te houden. Hij pikte dat niet en ging vol in de tegenaanval. “Vanwaar komen toch al die leugens?”

Luana Romagnoli (24) uit Genk werd op 5 juni 2017 in het bijzijn van haar vriend Raf I. en haar dochtertje, toen drie jaar oud, met messteken om het leven gebracht aan de Dieplaan in Genk. Haar ex-partner Emrah T., de vader van haar dochtertje en Anastasia N., zijn toenmalige vriendin, staan terecht voor de moord. Lees alles over de zaak in ons dossier.

Het verhoor van de Grieks-Russische Anastasia N. (27) verliep wat met horten en stoten, deels in het Grieks, deels in moeilijk verstaanbaar Nederlands. Eind 2014, rond haar negentiende, verhuisde ze naar België en trok ze in bij haar alleenstaande moeder. Een half jaar later leerde ze Emrah kennen. “In het begin ging de relatie goed,” blikte Anastasia terug. “Hij was lief en gaf cadeautjes. Eerst was ik niet verliefd op hem, daarna wel. Waarom? Dat weet ik niet, die vraag stel ik me vandaag nog steeds.”

Anastasia werd snel zwanger van Emrah. “We waren er allebei blij mee. Dat hij toen al vader was van een dochtertje, wist ik niet. Zijn broer heeft me dat gezegd toen ik 3,5 maanden zwanger was. Ik was in shock.” Tijdens de zwangerschap werd Emrah agressief. “Toen ik 6,5 maanden ver was, heeft hij mij geslagen en in mijn buik gestampt. De politie is toen gekomen samen met mijn moeder en mijn stiefvader en nadien ben ik 1,5 maand in een vluchthuis ondergedoken.” De aanleiding van de ruzie herinnert beschuldigde zich niet goed. Waarschijnlijk een discussie over de wiet en de cocaïne die Emrah verkocht.

Quote Van Emrah mocht Anastasia geen contact meer hebben met zijn ex Luana. De vriend­schap tussen de twee vrouwen sloeg om in vijand­schap

In die periode nam slachtoffer Luana Romagnoli, de ex van Emrah T. en moeder van zijn oudste dochtertje, contact op met Anastasia. “Luana had oprecht interesse in mij. Ze was bezorgd of de baby wel in orde was omdat ze zelf al moeder was geworden van een gehandicapt dochtertje dat maar een armpje had. Na de bevalling hebben we nog een keer afgesproken. Ze weende omdat mijn dochtertje wel twee armpjes had en het hare niet.”

Fysieke agressie

Ondanks de fysieke agressie knoopte Anastasia toch opnieuw een relatie aan met Emrah. “Ik was zo verliefd op hem dat ik niets verkeerd in hem zag. Hoewel mijn moeder mij vaak gewaarschuwd heeft.” Van Emrah mocht Anastasia geen contact meer hebben met Luana. De vriendschap tussen de twee vrouwen sloeg om in vijandschap.

Voorzitter Thys: “Er zijn dan een aantal confrontaties geweest tussen u beiden. Maar heeft Luana u ooit fysiek aangevallen of u met de dood bedreigd?”

Anastasia N.: “Als Luana alleen was, niet. Als ze samen met haar vriendin Kim was, voelde ze zich sterk. Dan schold ze me uit en scheelde het niet veel of ze zou me aanvallen. Ik zorgde dan altijd dat ik uit die situaties wegraakte, want ik had zulke ruzies nog nooit meegemaakt.”

Voorzitter Thys: “Maar toch wel al met Emrah? Die had u zelfs tijdens uw zwangerschap al in uw buik gestampt en toch ging u terug naar hem toe?” Blinde verliefdheid, noemde Anastasia het. Ook toen ze Emrah doodsbedreigingen hoorde roepen naar Luana de dag voor de feiten, reageerde ze niet. Al gaf ze zelf wel toe dat ze niet op haar mondje gevallen is.

Volledig scherm Voorzitter Dirk Thys © Mine Dalemans

Op 5 juni 2017 was het Emrah die haar ‘s avonds laat belde om nog een avondwandeling te maken. “Via de parlofoon vroeg hij me om suiker en thee mee te nemen (een codewoord voor wiet en cocaïne, red). Die drugs heeft hij later voor 50 euro aan een jongen verkocht. Hij vroeg me ook om een mes mee te nemen.”

Voorzitter Thys: “Waarom vroeg hij u om dat mes mee te nemen?”

Anastasia N.: “Hij zei dat er altijd iets kon gebeuren en dat ik dat dan aan hem kon geven. Ik heb dat mes niet meegenomen omdat ik bang was of uit angst voor Luana, want ik wist niet dat we haar zouden tegenkomen. Ik nam het alleen mee omdat hij het me gevraagd had. Maar plots wilde hij het mes niet aannemen. ‘Niet hier, niet nu,’ zei hij. Ik stak het achter mijn broek met de punt naar beneden omdat ik geen idee had waar ik het anders moest verstoppen.”

Quote Ik heb uitgehaald met het mes. Eerst naar haar gezicht. Nadien heb ik een tweede keer gestoken maar ik weet niet meer waar dat was Beschuldigde Anastasia N.

Daarna volgde een warrige uitleg over de vechtpartij die nadien plaatsvond tussen de twee beschuldigden en slachtoffer Luana Romagnoli en haar vriend Raf. Samengevat klonk het als volgt. “Emrah gooide luana op de grond en zei daarna tegen Raf: ‘Kom nu is het uw beurt’. Luana stond op en was heel duizelig. Ze kwam op mij af. Bloed heb ik toen niet gezien. Alles gebeurde heel snel. Ze zei ‘uw uur is aangebroken’ en kwam dichterbij. Emrah riep: ‘maak dat je wegkomt!’. Luana kwam heel dichtbij en Emrah zei: ‘Haal het mes uit.’ Ik heb haar eerst met twee handen weggeduwd. Ze nam me vast bij de schouder en dan heb ik uitgehaald met het mes naar de linkerkant van haar gezicht. Ze bleef aan me trekken en ik heb dan nog een tweede keer met het mes gestoken maar ik weet niet meer waar dat was.” Wat er nadien met het mes gebeurde wist Anastasia niet meer te vertellen. “Ik had nooit de intentie om haar pijn te doen,” sloot beschuldigde af.

Volledig scherm Slachtoffer Luana Romagnoli (25) werd op 5 juni 2017 doodgestoken op de Dieplaan in Genk. © Marco Mariotti - Mine Dalemans

Valselijk beschuldigd

Nadien nam Emrah T. het woord. Zijn verhoor, dat zonder tussenkomst van voorzitter Thys al snel op een monoloog dreigde uit te draaien, ontlokte heel wat verontwaardigde reacties uit het publiek. “Van dag 1 heeft men mij valselijk beschuldigd. Constant werd er gelogen over mijn schuld. Sorry he, mijnheer de voorzitter, maar ik trek dit niet meer. Het is genoeg geweest voor mij,” gaf hij van bij de start opgewonden mee. Zijn advocaat Frank Scheerlinck keek hem meermaals met een niet mis te verstane blik aan om hem aan te manen zijn kalmte te bewaren.

Quote Ik heb Luana een klap met de vlakke hand gegeven en met de voet gestampt. Meer zie ik mezelf ook niet doen. Daarna ben ik achter haar vriend Raf aangelopen omdat ik nog een oogje had op mijn ex Luana Beschuldigde Emrah T.

Dat lukte nog toen voorzitter Thys zijn zwaar strafregister aanhaalde, met veroordelingen voor diefstallen met geweld, vrijheidsberoving, slagen en verwondingen, informaticabedrog en afpersing. De dertiger belandde daardoor meermaals in de cel. “Foute vrienden, foute keuzes, mijn eigen fout,” gaf Emrah toe. Voor zijn ex Anastasia, medebeschuldigde en de moeder van zijn tweede kind (6), had hij geen goed woord over. “Ik ben geen heilige maar ik heb heel wat afgezien met deze dame. Ze heeft me van vanalles beticht maar ik heb haar nooit aangeraakt. Zij heeft wel mijn moeder en mijn broer aangevallen met een mes. Bij het minste dreigde ze ermee de politie te bellen. Ik ben niet haar ‘sugar daddy’, maar ik heb wel alles voor haar gedaan en haar zelfs zes maanden gratis bij mij laten wonen. Ik gaf al mijn geld af, maar het was nooit genoeg voor haar.”

Als het over de feiten gaat, jaagt de dertiger, die al jaren voor de feiten niet meer werkte en van een invaliditeitsuitkering leefde, zich erg op. Hij ontkent met klem elke betrokkenheid. Een gevecht met zijn ex Luana en haar vriend Raf I. meer was het niet, houdt hij met de nodige handgebaren vol. “Ik heb nooit aan Anastasia gevraagd om een mes mee te nemen en ik wist ook niet dat ze een mes bij had. Vanwaar komen toch maar al die leugens? Luana gaf me eerst een klap in mijn gezicht. Daarna gaf ik een klap terug met de vlakke hand. Ik heb haar ook met mijn voet gestampt. Meer zie ik mezelf eigenlijk ook niet doen. Daarna ben dan achter Raf aangelopen omdat ik nog een oogje had op mijn ex Luana.” Het ontlokte heel wat hoongelach bij het publiek in de zaal.

Volledig scherm Raf I., de vriend van slachtoffer Luana Romagnoli, op de plaats van de feiten waar nadien heel wat mensen bloemen neerlegde. © Mine Dalemans

DNA op schoen

Hoe dan het bloed met DNA op zijn schoen kwam, wilde voorzitter Thys nog weten. “Waarschijnlijk door Raf die met zijn handen vol bloed een slag op mijn achterhoofd gaf,” besloot Emrah, die het tijdstip van die slag wel niet meer goed kon situeren. “Ik heb niet gestoken, dus van mij kan het niet gekomen zijn.” De verschillende getuigen die hem doodsbedreigingen hoorden uiten naar Luana of hem op 5 juni hard zagen uithalen, waren bevooroordeeld, sloot beschuldigde af. “Ik heb geen mes aangeraakt en er zitten ook geen vingerafdrukken of DNA van mij op het mes.”

Quote Ik blijf me schuldig en machteloos voelen omdat de situatie zo is geësca­leerd Raf I., de vriend van slachtoffer Luana Romagnoli

Afsluitend getuigde Raf I. (25), de vriend van slachtoffer Luana, over de noodlottige 5 juni 2017. Hij was de doodsbedreigingen van Emrah en de spanningen tussen Luana en haar ex moe en was de dag voordien nog aangifte gaan doen bij de politie. Want samen met Luana voelde hij zich sterk en hij wilde een toekomst met haar opbouwen. “Ik was echt gefrustreerd. Ik voelde dat het uit de hand ging lopen met Emrah.”

Raf was zelf betrokken in het noodlottige gevecht maar zag geen mes en kon zelf ook niet meer duidelijkheid scheppen over de messteken. “Toen ik Luana zag liggen, ben ik dadelijk naar haar toe gegaan en heb ik het bloed uit haar wondes gestelpt. Aan Emrah heb ik toen geen aandacht meer besteed.” De feiten veroorzaakten een trauma bij de jonge bouwvakker, die nog steeds last heeft van nachtmerries en door bindingsangst geen relatie meer is aangegaan. “Ik blijf me schuldig voelen dat het toch zo is geëscaleerd. Daardoor voel ik me machteloos en onzeker, al probeer ik positief te blijven.”

Maandag worden de getuigenverhoren verdergezet.