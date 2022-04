ASSISEN. Deskundigen over beschuldigden op assisenproces van Luana (24): “Emrah handelt vooral uit eigenbelang, Anastasia is beïnvloedbaar”

Genk/TongerenBeschuldigden Emrah T. en Anastasia N. hebben beiden een groot zelfbeeld en een egocentrische instelling, besluit het college van deskundigen op het assisenproces van Luana Romagnoli (24) in Tongeren. “Anastasia is immatuur en heeft nood aan aandacht. Emrah heeft een antisociale persoonlijkheidsstoornis, handelt uit eigenbelang en kan zich moeilijk conformeren naar normen en wetten, waardoor het risico op herval groot is.” De bespreking van het uitgebreid strafblad van Emrah leidde nadien dat tot een pittige confrontatie. Dat gebeurde ook toen foto’s getoond werden van beide beschuldigden die poseerden met een vuurwapen.

Luana Romagnoli (24) uit Genk werd op 5 juni 2017 in het bijzijn van haar vriend Raf I. en haar dochtertje, toen drie jaar oud, met messteken om het leven gebracht aan de Dieplaan in Genk. Haar ex-partner Emrah T., de vader van haar dochtertje en Anastasia N., zijn toenmalige vriendin, staan terecht voor de moord. Lees alles over de zaak in ons dossier.

Gerechtspsycholoog Renaat Mattheus beschreef beschuldigde Anastasia N. als een normaal begaafde jonge vrouw zonder acute psychologische problemen. “Haar persoonlijkheidsstructuur kenmerkt zich wel door een oppervlakkige, wervende charme. Omwille van die stijl ging ze wat lichtvoetig over de feiten heen.” Samengevat kenmerkt de persoonlijkheid van de immature Grieks-Russische beschuldigde zich volgens Mattheus door theatrale kenmerken, waarbij ze vooral handelt vanuit een egocentrische instelling. Gerechtspsychiater Rudy Verelst vulde aan. “Ze is ook makkelijk beïnvloedbaar door anderen. Dat gaat gepaard met een nood aan aandacht en een vrij groot zelfbeeld.”

Volledig scherm Beschuldigde Anastasia N. (27) © BELGA

Het college van deskundigen besloot dat Anastasia N. toerekeningsvatbaar is, net zoals haar medebeschuldigde Emrah T. Al lijdt die laatste wel aan een persoonlijkheidsstoornis. Mattheus: “Zijn persoonlijkheid kenmerkt zich door antisociale kenmerken en egocentrisme. Hij handelt voornamelijk uit eigenbelang en heeft een opgeblazen zelfbeeld. Daardoor is hij gevoelig voor narcistische krenking, wat betekent dat hij wat langere tenen heeft, waar al eens sneller op getrapt wordt.”

Quote Door zijn an­ti-sociale persoon­lijk­heids­stoor­nis kan Emrah T. zich moeilijk conforme­ren naar normen en weten. Hij heeft een verlaagde frustratie­grens en een verhoogd risico op agressivi­teit en impulsivi­teit Gerechtspsychiater Verelst

Groot risico op herval

Gerechtspsychiater Verelst: “Dat antisociale betekent ook dat hij zich moeilijk kan conformeren naar normen en wetten. Hij heeft een verlaagde frustratiegrens en een verhoogd risico op agressiviteit en impulsiviteit.” Voor T., die al herhaaldelijk in contact kwam met justitie en politie, is er in de toekomst ook een risico op herval, besluit Verelst. “Een behandeling kan helpen bij zijn re-integratie in de maatschappij.”

Jef Vermassen, advocaat van de familie van het slachtoffer: “Als ik kijk naar de lijst van zijn strafregister, dan is dat sinds 2001 een ongelooflijke aaneenschakeling van feiten, dat komt men toch niet vaak tegen?

Gerechtspsycholoog Frans Mesotten: “Het zijn zeer veel feiten en het is duidelijk dat hij niet geleerd heeft uit zijn fouten. Het risico op herval is daardoor groot.”

Volledig scherm Gerechtspsycholoog Renaat Mattheus (links) en forensisch psychiater Rudy Verelst (rechts)

Toen Vermassen verder wilde ingaan op de agressiviteit van de feiten waarvoor Emrah T. veroordeeld werd, en daarbij onder meer de ontvoering van een minderjarige jongen aanhaalde en het bestelen van een oude vrouw, stuitte dat op de nodige weerstand van Frank Scheerlinck, de advocaat van beschuldigde. Rudy Arts, mede-pleiter van Vermassen, haalde daarna ook een drugsonderzoek aan waarin beschuldigde Emrah betrokken is maar waarvoor hij nog niet veroordeeld is. Voor Scheerlinck en zijn mede-pleiter Pieterjan Van Muysen, die met verheven stem een einde probeerden te stellen aan die vraagstelling, was de maat vol.

Scheerlink gooide het afsluitend dan maar over een heel andere boeg. “Kan het zijn dat zijn moeilijke jeugd, waarbij Emrah door zowel vader als moeder ontvoerd werd en een hele tijd gedwongen in Turkije moest blijven, een invloed heeft op zijn persoonlijkheidsstructuur?”

Verelst: “Dat gaat zeker een invloed hebben.”

Volledig scherm Voorzitter Dirk Thys © Photo News

Voorzitter Dirk Thys vroeg gerechtspsychiater Verelst ook om de persoonlijkheden van de twee beschuldigden te kaderen in de relatie die de twee samen hadden. “In een relationele setting tussen Anastasia N. en Emrah T., wie is dan de volgende of eerder de dominante partner?”

Verelst: “Vanuit de persoonlijkheidsstructuur van beiden zal mijnheer eerder dominant zijn en anderen gebruiken voor zijn eigen behoeftes. Maar mevrouw heeft ook voldoende mentale capaciteiten om dat niet zomaar slaafs te volgen.”

Volledig scherm Jef Vermassen, advocaat van de familie van het slachtoffer © Photo News

Quote Dat ik met het vuurwapen poseerde op die foto heeft niets te maken met de feiten Beschuldigde Emrah T.

Foto’s met pistool

In de vraagstelling aan de speurders van de politiezone Carma volgde nadien opnieuw een confrontatie tussen de advocaten van de verdediging en de burgerlijke partijen. Jef Vermassen vroeg immers meer duidelijkheid over enkele foto’s, die hij opgemerkt had nadat de verdediging een volledige uitlezing van de gsm van beschuldigde Emrah T. had gevraagd. Daarin zaten 130.000 multimediabeelden, in die van Anastasia zelfs 180.000.

Op de bewuste foto’s poseerden beschuldigden Emrah T. en Anastasia N. met een vuurwapen. Terwijl Anastasia vorige week verklaard had dat ze bang was geweest van het vuurwapen dat ze toevallig in huis had gevonden. De jury kreeg de foto’s te zien, al was dat zeer tegen de zin van Frank Scheerlinck, de advocaat van Emrah T. Voorzitter Thys moest nogmaals de gemoederen bedaren tussen de raadsman en zijn confrater Vermassen.

Hij voelde wel de beschuldigden extra aan de tand over de foto’s.

Thys: “Mevrouw op die foto poseert u toch met het pistool. Het lijkt dus niet alsof u bang bent”

Anastasia N.: “Ik ben die foto vergeten. Ik heb ook gezegd dat ik bang was voor mijn dochter. Die foto van Emrah heb ik ook niet getrokken want die is getrokken in het huis van zijn moeder”

Thys: “Mijnheer T., wat was de bedoeling van het maken van die foto’s?”

Emrah T.: “Ik moest dat wapen voor iemand bijhouden. Dat heeft niets te maken met de feiten.”

Volledig scherm Pieterjan Van Muysen (links) en Frank Scheerlinck (rechts), advocaten van Emrah T. © Mine Dalemans

Wat volgens zijn raadsman Scheerlinck zeker wel met de feiten te maken heeft, zijn de verklaringen die Anastasia gaandeweg aflegde over zijn cliënt Emrah. Hij hamerde in een vraagstelling aan case-officer B. op de ongeloofwaardigheid van haar uitspraken, dat ze op 5 juni 2017 samen met het Emrah eerst naar het mes had gekeken en dat Emrah haar zelfs gevraagd had om het mes mee te nemen. Laat staan dat het mes op enig moment van hand zou gewisseld zijn. Want aangezien Anastasia zelf toegeeft dat ze wel uithaalde met het mes maar betwist dat ze de dodelijke messteek uitdeelde, ligt die piste wel voor.

Scheerlinck: “Heeft Anastasia ooit letterlijk tegen u gezegd ‘ik heb het mes overhandigd aan Emrah?”

Case-officer B.: “Neen, dat is nooit gezegd.”

Namiddag getuigen de wetsarts en de onderzoeksrechter.