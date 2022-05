ASSISEN. Beide beschuldigden vragen vrijspraak voor moord op Luana Romagnoli (24): “spijtige confrontatie maar nooit een mes vastgehad”

voetbal Dit weekend starten de provincia­le eindronden: twee Limburgse teams tegenover elkaar in interpro­vin­ci­a­le eindronde

Komend weekend starten ook in Limburg de eindrondes. In de interprovinciale reeks staan met de wedstrijd Zonhoven United-Eksel, meteen twee Limburgse teams tegenover elkaar. De derde Limburgse vertegenwoordiger Torpedo Hasselt, speelt een thuiswedstrijd tegen Berg en Dal. De winnaars stoten door naar de halve finales. In deze eindronde zijn er twee of mogelijk drie stijgersplaatsen.

