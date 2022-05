ASSISEN. Assisenproces Luana Romagnoli (24) ondanks tweede wraking van de voorzitter toch opnieuw van start: “misbruik van de rechtspleging”

Voetbal Eerste nationale Patro Eisden en trainer Stijnen verliezen in Tienen en grijpen naast eindronde: “Dit is een drama”

De belangen in het duel tussen Tienen en Patro Eisden waren groot. Terwijl Tienen om het behoud knokte, mikte Patro Eisden op een plaats in de eindronde. Het werd dan ook een bitse, zenuwslopende partij met een resem gele en rode kaarten. Keerpunt in de wedstrijd was een lichte en fel aangevochten rode kaart voor Mombongo en dat na amper twintig minuten. Tienen eiste het initiatief op en klom even voor het uur via Osei-Berkoe op voorsprong. Met een mannetje minder kon een aangeslagen Eisden het tij niet meer keren. Terwijl de Tiense aanhang uit de bol ging, greep een zwaar ontgoocheld Patro naast de play-offs.

2 mei