ASSISEN. Alle partijen lijnrecht tegenover elkaar bij start van proces Luana (24): “Anastasia liegt flagrant als ze beweert dat Emrah haar vroeg het mes mee te nemen”

Volleybal Liga A vrouwen Laura Meynckens en LVL staan op één zege van de landstitel: “Geloof is alleen nog groter geworden”

LVL Genk is de titelfinale in het vrouwenvolleybal gestart met een knaller. De Limburgse volleybalvrouwen pakten de winst na een felle vijfsetter. Hiermee staat Genk op één zege van de eerste landstitel voor de fusieclub. LVL krijgt daarvoor twee kansen, de komende twee zondagen op het veld van Gent. “Knap dat we al zover staan. Neen, niet van durven dromen, maar het geloof is de voorbije weken gegroeid. Winnen in Gent is niet onmogelijk”, vertelt Laura Meynckens.

18 april