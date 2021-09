Arbeider bezwijkt nadat hij onder loodzware cabine terechtkomt

Hasselt Japanse Tuin Hasselt krijgt tegen zomer 2022 gloednieu­we camper­plaats

10:46 De Japanse Tuin in Hasselt krijgt tegen de zomer van 2022 een gloednieuwe staanplaats voor twintig kampeerwagens. Die komt er op de bestaande Hawai-parking, naast de Japanse Tuin en het Kapermolenpark. “Een unieke locatie op wandelafstand van het stadscentrum én in het groen”, zegt schepen van Toerisme Rik Dehollogne (N-VA). De stad pompt 250.000 euro in het project.