Alle gemeenten in politiezone CARMA gaan zélf snelheidsboetes innen: “Geld weer investeren in veiligheid van burger”

GenkAlle gemeenten binnen de politiezone CARMA innen binnenkort zélf snelheidsboetes via trajectcontroles. Genk deed dat al. Houthalen-Helchteren en Oudsbergen starten deze maand met pilootprojecten. In november volgen As, Bocholt, Bree, Kinrooi en Zutendaal.

Sinds 1 februari 2021 kunnen steden en gemeenten zelf beperkte snelheidsovertredingen beboeten via gemeentelijke administratieve sancties, ook wel GAS 5 genoemd. In Genk liep dat al, maar nu gaan alle steden en gemeenten van de politiezone CARMA het verhaal uitrollen.

Het gaat dan om alle snelheidsovertredingen tot 20 kilometer per uur binnen een zone met een limiet van 30 km/u of 50 km/u. De overtreding moet vastgesteld worden door een automatisch toestel dat gefinancierd is door de lokale overheid. Bij snelheidsovertredingen van meer dan 20 km/u, gepleegd door een minderjarige bestuurder of in combinatie met een andere inbreuk, zal de overtreding nog steeds strafrechtelijk vervolgd worden.

In de Genk is het GAS 5 reglement al van toepassing sinds 1 december 2021. De stad was hiermee pionier binnen de provincie Limburg. In het najaar zullen ook de andere steden en gemeenten van politiezone CARMA GAS 5 invoeren. “Lokale besturen hebben de mogelijkheid zelf te investeren in bijvoorbeeld trajectcontroles. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid en -leefbaarheid in de steden en gemeenten van onze zone”.

Quote Hiermee streven we naar een structure­le gedragsver­an­de­ring die de verkeers­vei­lig­heid in onze gemeente zeker ten goede zal komen Marco Goossens, burgemeester Oudsbergen

Op 1 oktober zijn Oudsbergen en Houthalen-Helchteren gestart als pilootgemeenten. Dit betekent dat gemeenten gefaseerd aansluiten bij de lokale verwerkingscel van de stad Genk. “De eerste trajectcontroles in Oudsbergen zijn vanaf 2023 operationeel. Hiermee streven we naar een structurele gedragsverandering die de verkeersveiligheid in onze gemeente zeker ten goede zal komen”, zegt burgemeester Marco Goossens. Ook in Houthalen-Helchteren zit de lancering van een eerste trajectcontrole in de pijplijn. Op 1 november 2022 volgen dan de andere gemeenten: As, Bocholt, Bree, Kinrooi en Zutendaal.

Bij GAS 5 vloeien de betaalde lokale boetes terug naar de lokale besturen. “De verwerking van de boetes heeft een prijskaartje zowel voor de triage binnen de politiezone als voor de inning bij het lokaal bestuur”, klinkt het. “De inkomsten bij trajectcontroles stromen door naar het lokale bestuur. De opbrengsten via flitspalen of mobiele flitscamera’s gaan naar de lokale politie.” Dit budget kan weer gebruikt worden om verder te investeren in de veiligheid van onze burgers.

Emotionele bijlage

Vernieuwend aan de boete vanuit de lokale overheid is de bijgevoegde ‘emotionele bijlage’. “Uit onderzoek blijkt dat een boete beter effect heeft op het rijgedrag met een begeleidende brief", klinkt het. “Verkeersveiligheid betekent niet enkel boetes uitdelen. Het gaat om mensen doen nadenken over de gevolgen van gevaarlijk rijgedrag. De emotionele bijlage bevat een pakkende getuigenis van een overtreder die een of meerdere slachtoffers heeft gemaakt als gevolg van overdreven snelheid of een getuigenis van een hulpverlener.”

