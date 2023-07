Afro Latino maakt zich op voor meer dan 15.000 bezoekers onder schachtbok van Waterschei: “Ook hiphop en R&B komen nu volwaardig aan bod”

Onderzoek toont aan: nog twee locaties in Genk vervuild met PFAS

Na het oefenterrein van het PLOT en de oude brandweerkazerne heeft OVAM op nog twee nieuwe locaties in Genk een verhoogde PFAS-concentratie gevonden. Het gaat om terreinen op de Eikelaarstraat, locaties waar in het verleden grote bedrijfsbranden hebben gewoed of PFAS-houdend blusschuim werd opgeslagen. De stad kondigt nu ook daar voorzorgsmaatregelen aan.