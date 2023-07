Afro Latino maakt zich klaar voor meer dan 15.000 bezoekers

Hondenvij­ver sluit preventief door vermoeden van blauwalg

Sinds gisteren is de hondenvijver aan de Trudobron in Sint-Truiden preventief gesloten. Er is een vermoeden dat er blauwalgen in het water bloeien en dat kan gevaarlijk zijn voor mensen en dieren. De hondenvijver blijft gesloten tot laboresultaten aantonen dat de waterkwaliteit in orde is.