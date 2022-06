Acht extra arrestaties na voetbalrellen KRC Genk-STVV

Lanaken “Eddie Vedder was down to earth en héél sympathiek”: Pearl Jam overnacht­te in Limburg bij La Butte aux Bois

Na de passage van de Amerikaanse rockband Pearl Jam op Pinkpop, overnachtte de band in vijfsterrenhotel La Butte aux Bois in Lanaken. Frontman Eddie Vedder en zijn gezelschap waren vol lof over het chique complex van Jochen Leen. “Hij vond het hier een verborgen parel en wilde zeker terugkomen”, glundert die laatste.

21 juni