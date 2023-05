800 Limburgse kleuters voelen zich archeologen tijdens Emma en Otis-dagen: “Zó belangrijk dat ze over geschiedenis leren”

Gemeente­raads­lid Carl Nijssens wil voortaan elke zaterdag gratis onder­gronds parkeren in Sint-Trui­den

Sinds december kan iedereen op zaterdag gratis ondergronds parkeren in Sint-Truiden. Het stadsbestuur voerde dat voor een half jaar in om zo de wekelijkse markt, de horeca en de handelaars een duwtje in de rug te geven en meer mensen naar de stad te lokken. Die actie loopt op woensdag 31 mei af, maar onafhankelijk gemeenteraadslid Carl Nijssens hoopt het gratis ondergronds parkeren op zaterdag permanent te verlengen. De gemeenteraad buigt zich vanavond over het voorstel.