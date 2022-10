47-jarige man gewond na verkeersongeval in Genk

TIENEN/SINT-TRUIDEN Jelle (19) verdedigt kleuren van STVV in FI­FA-competitie en is in de running om eDevil te worden

De 19-jarige Jelle Bogaerts uit Tienen heeft promotie gemaakt bij STVV. Sinds vorige maand is hij er eerste speler in de tweemans FIFA-ploeg die de voetbalclub rijk is. Ondertussen maakt Jelle ook het mooie weer in de RBFA Esports Academy, waar hij ooit hoopt door te breken als eDevil. Fysiek vergt het spel iets minder dan voor een doorsnee veldvoetballer. “Maar mentaal weegt het soms wel”, weet Jelle uit ervaring.

14 oktober