40 jaar oude verdwijningszaak onder de loep: vermoordde Genkenaar zijn Nederlandse minnares?

Op 20 mei 1982 verliet Riet De Vries haar woning in Geleen, een gemeente net aan de overzijde van de Maasgrens tegenover Maasmechelen. Riet was getrouwd met meneer Smit, waarmee ze ook kinderen had. Die donderdag zou ze officieel een weekendje doorbrengen bij haar zus in Nieuwegein, ten zuiden van Utrecht, op 150 kilometer van Geleen. Riet vertrok in de Plutostraat 9 in Geleen en wandelde naar het treinstation Geleen-Lutterade. Toen ze maandag nog niet terug was in Geleen, begon de familie zich zorgen te maken. Ze namen contact op met de zus in Nieuwegein, die compleet uit de lucht kwam vallen. Riet was nooit bij haar aangekomen. Sterker nog: er was nooit sprake geweest van een bezoek van haar zus. Het gezin deed daarop aangifte van de verdwijning. Mogelijk zat Riet al die tijd dichter bij huis, in de regio van Genk, waar ze een affaire had met een Limburger die zelf ook getrouwd was.