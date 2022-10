30.000 vierkante meter aan productievloer, laboruimte en kantoren: Thor Park start bouw van nieuwe ‘FacThory’ voor maakindustrie en energiebedrijven

Limburg Van wedstrijd schapen­drij­ven tot heerlijke wijntour door Haspengouw: Vijf tips voor het weekend in Limburg

Nog geen plannen dit weekend en zin om daar verandering in te brengen? Onze redactie zet je op weg met vijf leuke weekendtips in Limburg voor zaterdag 22 en zondag 23 oktober. Op het programma staat een mountainbike event in het mooie Haspengouw, de jaarlijkse handgeMa(r)kt in Genk en de eerste Sterrenkijkavond van het nieuwe seizoen: alles om er een geslaagd weekend van te maken!

21 oktober