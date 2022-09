3.000 obstacle runners bestormen Thor Park

As Vrijliggen­de fietspaden langs Stations­straat

Dinsdag 13 september start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de voorbereidende werken voor de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Stationsstraat (N723) tussen het gemeentehuis en de stationsomgeving in As. Die fietspaden moeten het comfort en de veiligheid van fietsers gevoelig verbeteren. Vanaf 3 oktober werken de nutsmaatschappijen tot eind januari. De eigenlijk aanleg van de vrijliggende fietspaden start in het voorjaar 2023. Tot begin oktober wordt één rijstrook ingenomen en is enkel verkeer mogelijk richting As-centrum. Uitgaand verkeer wordt omgeleid via de Bevrijdingslaan (N723) en Bilzerweg (N730) richting Europalaan (N75). Vervolgens geldt er beurtelings verkeer met gebruik van tijdelijke verkeerslichten.

