2000 Genkenaren krijgen enquête over everzwijnen in de bus

Maasmechelen “150 vrijwilli­gers zijn hier continu in de weer, ongezien”: zes Maasmechel­se containers vol hulpmidde­len naar Turkije

Al twee dagen lang worden er continu hulpgoederen gesorteerd die vanuit een loods in Maasmechelen in de getroffen gebieden in Turkije moeten geraken. Babykleren, winterjassen, kacheltjes: de hoeveelheid aan materiaal is ongezien. “Hartverwarmend als je ziet hoe iedereen de handen uit de mouwen steekt”, zegt Mustafa Uzun, ook schepen voor CD&V in Maasmechelen.