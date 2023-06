20 minuten file op E314 vanaf Maasmechelen door ongeval ter hoogte van Genk

Zutendaal Kinderen kunnen zich in EuroParcs Zutendaal voortaan uitleven in ‘Spraypark’: waterspeel­tuin in mijnwer­kers­the­ma

Zopas werd het nieuwe Spraypark geopend in EuroParcs Zutendaal. Het gaat om een waterspeeltuin waarvan het thema is gebaseerd op de Limburgse mijnen, met een watertoren, mijnkarretjes en nog veel meer. Het Spraypark is zowel voor parkresidenten als dagjestoeristen en horecagebruikers toegankelijk.