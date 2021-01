14- en 15-jarige uit As opgepakt voor aanzetten tot rellen in Genk

Genk 16 leerlingen en 1 leerkracht Katholieke Basis­school Boxberghei­de testen positief op corona: hele school gaat tijdelijk op slot

27 januari De directie van Katholieke Basisschool Boxbergheide en Stad Genk hebben in overleg met alle betrokken instanties beslist om de volledige school voor twee dagen te sluiten, op donderdag en vrijdag. Reden: 16 leerlingen en 1 leerkracht van de lagere school hebben de afgelopen week positief getest op corona. Bedoeling is nu om het eerste tot en met het zesde leerjaar te testen. “Wanneer komend weekend de testresultaten binnen zijn, beslissen we over eventuele verdere maatregelen”, luidt het.