Werkende Vlaming had in 2022 netto beroepsin­ko­men van gemiddeld 2.550 euro per maand

In 2022 bedroeg het netto beroepsinkomen van de werkende bevolking van 20 tot 64 jaar in het Vlaams gewest gemiddeld 2.550 euro per maand. Tussen 2006 en 2022 steeg het netto beroepsinkomen met 11 procent, dat is gemiddeld 0,9 procent per jaar. Dat blijkt uit cijfers vrijdag van Statistiek Vlaanderen.