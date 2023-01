Zwembadbouwer Willy Naessens (83) deelt zijn levenslessen: “35 overnames in mijn leven, dat was veel te veel”

Inflatie daalt verder: gas opnieuw goedkoper, voeding helemaal niet

Het leven wordt opnieuw minder snel duur. De inflatie, die aangeeft hoe snel de prijzen stijgen, is in januari gedaald naar 8,05%. Dat is een daling van zo’n 2% tegenover vorige maand. Voor gas betaal je zelfs minder dan een jaar geleden. Al is er wel een grote keerzijde: de prijs van voeding krijgen we maar niet onder controle.

