Zwembad verwarmen? Dit bedrag ben je jaarlijks kwijt aan energie

Om te beginnen eerst even deze mededeling: de verbruikskosten van een zwembad laten zich maar moeilijk veralgemenen en vergelijken. Tal van parameters zijn van tel: de omvang van je zwembad, hoeveel dagen per jaar je het zwembad verwarmt, tot welke temperatuur je het verwarmt, of je je zwembad afdekt, wat de buitentemperatuur is, enzovoort. De belangrijkste factor is de manier waarop je je zwembad verwarmt. Dat kan namelijk met verschillende systemen, waarbij telkens ook de keuze van het toestel invloed heeft.

Warmtepomp

De meest conventionele methode om een zwembad te verwarmen, is door middel van een warmtepomp. Die onttrekt warmte uit de buitenlucht en geeft die via een warmtewisselaar door aan het zwembadwater. Hoe efficiënter een warmtepomp dat doet, hoe minder elektriciteit hij verbruikt. De COP-waarde (coefficient of performance) van een warmtepomp is hier een indicator van: hoe hoger de COP-waarde, hoe efficiënter de warmtepomp. Een standaard warmtepomp heeft een COP-waarde van vijf. Dat betekent bijvoorbeeld dat een warmtepomp met een vermogen van vier kilowatt slechts 0,8 kWh van het elektriciteitsnet vraagt.

Om een zwembad in je tuin te verwarmen, moet je rekening houden met een jaarlijks verbruik van 1.000 kWh. Dat is het gemiddelde verbruik, berekend voor een gemiddeld zwembad met een gemiddelde temperatuur van 28 graden, voorzien van een warmtepomp en een afdekking met solar lamellen. De berekening gebeurde op basis van een zwemseizoen van begin april tot begin oktober.

Aan de huidige energieprijzen komt dat verbruik neer op een jaarlijkse kostenpost van 460 euro. De meest recente cijfers van de VREG, de Vlaamse energieregulator, doen hiervoor dienst als berekeningsbasis. Die wijzen voor de maand mei op een gemiddelde energieprijs van 0,46 euro per kilowattuur. Ter vergelijking: in mei 2021 zou je voor de jaarlijkse kosten 270 euro betaald hebben.

Zonnepanelen

Je kan ook kiezen voor een duurzame oplossing en je zwembad verwarmen met zonne-energie. In dat geval installeer je zonnepanelen als verwarmingsbron. Je betaalt dan nog enkel het verbruik voor het rondpompen van het water. De keuze van de pomp is hier dus heel belangrijk en heeft een grote impact op het kostenplaatje. Dat blijkt uit volgend voorbeeld.

Op een zonnige dag is het mogelijk om acht uur lang gebruik te maken van zonne-energie. Een standaard zwembadpomp heeft een vermogen van 1.500 watt en hoeft dagelijks vier uur aan te staan om de kwaliteit van het water optimaal te houden. Er bestaan ook lichtere pompen, met een verbruik van 400 watt. Die moet dan wel de volle acht uur aanstaan. Als we de kostprijs van beide types pompen vergelijken op basis van de huidige energieprijs van 0,46 euro per kWh, dan spaar je dagelijks zo’n 2,15 euro uit. Op jaarbasis loopt dat bedrag dan snel op, uiteraard in functie van het aantal dagen dat je je zwembad verwarmt. De zwaardere pomp wordt dan wel weer aantrekkelijker voor zwembaden met een groter volume.

Flexibiliteit

Een lichtere pomp is dus duurzamer. Naast de besparing biedt een kleinere pomp nog een voordeel, namelijk de flexibiliteit. Je kan ze eenvoudig in- en uitschakelen met een temperatuursensor of een tijdschakelaar. Bij zwembaden verwarmd met zonne-energie is het verstandig om de pomp ’s nachts uit te schakelen, om minder warmte verloren te laten gaan.

Keerzijde is wel dat het relatief gezien langer duurt om een zwembad op te warmen met zonne-energie. Bovendien ben je ook afhankelijk van het weer: een duik in de herfst of winter zal mogelijk wat minder aangenaam zijn. De combinatie van een warmtepomp en zonne-energie is daarom zeker interessant. Die vergt wel een grotere investering, maar is op lange termijn wel kostenefficiënt.

100 procent elektrisch?

Je zwembad volledig elektrisch verwarmen is veruit de minst energiezuinige en kostenefficiënte methode. De aanschafprijs van het systeem is wel relatief laag en biedt ook het meeste gebruikscomfort, maar op lange termijn lopen de kosten hoog op, zeker met de huidige prijzen. De verbruikskosten van elektrische verwarming liggen maar liefst vier keer hoger in vergelijking met het gebruik van een warmtepomp.

