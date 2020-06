Zweden en Denemarken willen geld pompen in luchtvaartmaatschappij SAS JOBR

15 juni 2020

13u35

Bron: AFP, DPA 0 Geld De regeringen van Zweden en Denemarken zijn bereid om extra geld te pompen in luchtvaartmaatschappij Scandinavian Airlines (SAS). Zweden legt het parlement een plan voor om tot 5 miljard kronen, omgerekend 474 miljoen euro, te investeren in de luchtvaartmaatschappij. In ruil zou het bedrijf wel hoge klimaatdoelstellingen moeten halen.

Volgens SAS is ook de Deense regering bereid te investeren, maar een bedrag is niet bekend. De luchtvaartmaatschappij denkt zelf 12,5 miljard kronen of 1,2 miljard euro aan nieuwe investeringen nodig te hebben in het kader van een herkapitaliseringsplan. Zweden en Denemarken zijn de twee belangrijkste aandeelhouders van de maatschappij, met elk bijna 15 procent van de aandelen. De andere eigenaars zijn privéspelers, waaronder pensioenfondsen en verzekeringsbedrijven.

Net als veel andere vliegmaatschappijen heeft SAS het moeilijk gekregen in de coronacrisis. Eind april kondigde de maatschappij aan 1.900 jobs te willen schrappen in Zweden. Ook zouden er 1.300 jobs bedreigd zijn in Noorwegen en 1.700 in Denemarken. Het gaat in totaal om 40 procent van het personeel.

Lees ook:

Zo groot wordt bloedbad bij airlines: dit weten we over aantal ontslagen, geschrapte bestemmingen en nieuwste coronamaatregelen (+)

Zo verliep heropstart Zaventem met 4.000 passagiers: “Geen angst om te vliegen, alleen maar opluchting” (+)