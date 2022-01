Zwartrijden kost De Lijn tientallen miljoenen euro's: “Precies vanzelfsprekend geworden om niet meer te betalen”

De coronacrisis zorgt voor een significante stijging van het zwartrijden, vertelt directeur-generaal Ann Schoubs donderdag. Reizigers moeten immers achteraan of in het midden opstappen. Daardoor heeft de chauffeur minder zicht op wie betaalt. “Het is precies vanzelfsprekend geworden om niet meer te betalen", klaagt Schoubs aan.

In landelijke gebieden zou 10 à 15 procent van de reizigers zwartrijden. In stedelijk gebied blijkt uit controles dat dat kan oplopen tot 40 à 50 procent. Schoubs schat de impact op 20 à 30 miljoen euro, en dit op totale opbrengsten van zo'n 200 miljoen euro.

Minder inkomsten, meer uitgaven

De Lijn waarschuwt daarnaast voor aanhoudende structurele tekorten de komende jaren. Het aantal reizigers lag vorig jaar 40 procent lager dan in normale tijden. Dat betekent ook 40 procent minder inkomsten. Bovendien leidt de coronacrisis tot extra uitgaven. Bussen en trams moeten bijvoorbeeld grondiger gepoetst worden. De Lijn becijferde de totale impact door corona vorig jaar op 108 miljoen euro. Een bedrag dat werd gecompenseerd door de Vlaamse regering.

Volledig scherm Illustratiefoto. © Klaas De Scheirder

Maar De Lijn vreest ook in 2022 nog minder inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Er zouden nog steeds 20 procent minder reizigers dan normaal bus of tram nemen, zo schat het vervoersbedrijf in. De Lijn vreest dit jaar 55 miljoen euro minder opbrengsten. Dat zou ook de jaren nadien nog het geval zijn, met 40 miljoen minder opbrengsten in 2023 en 20 miljoen in 2024.

“Financieel ziet het plaatje er niet rooskleurig uit”, waarschuwt Schoubs.

“Aantal reizigers voorgoed kwijt”

Dat De Lijn minder reizigers vervoert, is bovendien geen tijdelijk fenomeen. De openbaarvervoersmaatschappij gaat ervan uit dat het een deel van de reizigers nooit meer terugziet. “We vrezen dat een aantal reizigers blijvend kiest voor andere vervoersmiddelen, dat we die voorgoed hebben verloren”, aldus Schoubs.

Door de coronacrisis begonnen meer mensen te fietsen, en een deel is verknocht geraakt. Fietsen is een valabel duurzaam alternatief, geeft De Lijn toe. Het zou fout zijn die mensen te overtuigen om hun fiets aan de kant te zetten, klinkt het. De Lijn hoopt wel meer automobilisten uit de auto en op tram of bus te krijgen.

De openbaarvervoersmaatschappij gaat er evenwel van uit dat structureel 10 procent van de reizigers niet meer terugkeert naar het openbaar vervoer.