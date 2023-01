Zundays-tickets duurder voor mannen dan voor vrouwen: hoe zit dat bij andere clubs? “Al in de tijd van de Romeinen kregen vrouwen voordelen in bars”

Nog maar 45 tickets voor mannen die op hun eentje komen zijn er nog beschikbaar voor de Zunday-remake van 26 februari in de Hasseltse Versuz. Voor vrouwen en koppels zijn er nog heel wat tickets beschikbaar, voor drie euro minder per persoon. Misschien omdat de organisatoren wat krenterig korting geven?

Vrouwen mogen op 26 februari voor 39,95 euro deelnemen aan de Zundays, koppels voor 79,95 euro, wat ook weer neerkomt op 39,95 per persoon. Die koppels mogen niet enkel bestaan uit het traditionele man + vrouw, want ook vrouw + vrouw en man + man mag voor die lagere prijs binnen. Eens afwachten hoeveel mannelijke gelegenheidskoppels onder het Belgische motto ‘proberen gaat mee’ zo een lagere inkomprijs zullen proberen te versieren…

In ieder geval staat bij de duurdere tickets voor mannen - 42,95 euro per stuk - vermeld dat er nog maar 45 beschikbaar zijn. Die gaan dus harder dan de goedkopere. Als je even langs andere pikante feestjes surft, blijkt de korting voor koppels en dames toch wel aan de lage kant. Voor de Slutterdayz - op donderdag in de Antwerpse Buddha Club - betalen de heren 130 euro, actieve koppels 50 euro (met een extra gratis inkom de volgende keer) en maken dames hun entrée volledig gratis.

Quote We vinden dit geen discrimina­tie: al van in de tijd van de Romeinen krijgen vrouwen voordelen in bars of cafés.

En ook bij Eroxx in Balen liggen de inkomprijzen voor hun Horney Friday voor mannen en vrouwen verder uiteen: koppels betalen 75 euro, vrouwen 30 euro en heren 120 euro. Al hebben Nina en Bart eigenlijk niet zo graag dat we dat schrijven: “dat heeft ons jaren geleden een boze brief opgeleverd van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Daarin stond dat dat dus niet mag. Het is bij een waarschuwing gebleven, maar toch. We vinden dat geen discriminatie: het is al van in de tijd van de Romeinen zo dat vrouwen voordelen krijgen in bars of cafés.”

Streng deurbeleid

Overigens verzekert een ticket voor de Zundays de kopers niet sowieso van deelname aan de pret. De website van Versuz vermeldt een streng deurbeleid. Letterlijk:“We willen garanderen dat iedereen zich veilig voelt en zorgeloos kan genieten van dit exclusieve evenement”, zegt organisator Frank Verstraeten. “Mensen die zich niet aan onze huisregels houden, worden zonder pardon de deur gewezen en een ticket kopen verleent je niet automatisch het recht om binnen te komen.”

“Er zijn verschillende party-hosts aangesteld die erop toezien dat enkel feestgangers die respectvol omgaan met de andere bezoekers en voldoende passen binnen het concept, welkom zijn op Zundays. We rekenen erop dat mensen die de toegang geweigerd worden, zich toch sportief zullen opstellen. Ze krijgen immers de prijs van hun ticket meteen terugbetaald. Zundays wordt bovendien een telefoonvrije ervaring. Foto’s, film- of geluidsopnames maken is ten strengste verboden. De gouden regel is: what happens at Zundays, stays at Zundays”, aldus een enthousiaste Verstraeten.”

De telefoonvrije ervaring van de Zundays lijkt nog een dingetje te worden, vermoeden Bart en Nina van de Eroxx. “Bij ons is iedereen in lingerie en daarin kan je moeilijk een gsm of zo verstoppen. En onze klanten kijken zelf ook scherp mee toe dat er niemand een smartphone bovenhaalt. Hoe ze dat op de Zundays gaan vermijden, is me niet duidelijk. Want ze gaan ongetwijfeld een publiek aantrekken dat graag wil uitpakken met hun bezoek aan die Zundays, na alle heisa over de film.”

