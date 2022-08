“Zowel in positieve als negatieve tijden op de beurs zien we vaak overreacties”: jonge belegger Cédric verklapt wanneer je best start met beleggen



Je bent helemaal overtuigd om je eerste aandelen te kopen, maar je blijft je aankoop uitstellen omdat je twijfelt of het wel het goede moment is? Een herkenbare situatie, die veel starters op de beurs ervaren. Onze jonge belegger Cédric Proost werd er enkele jaren geleden zelf mee geconfronteerd. Hij vertelt op welke zaken je kunt letten om te bepalen of de sterren gunstig staan om aandelen te kopen. “Al is markttiming best irrelevant op de echt lange termijn.”