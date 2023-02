Zoveel verdien je in marketing en communicatie: een overzicht van de lonen en de extralegale voorwaarden

JobatHonderden vacatures in de marketing en communicatie wachten momenteel op talent ter invulling. Het aantal openstaande jobs in deze sector blijft ook stijgen. Jobat.be zocht uit naar wie er exact gezocht wordt en wat je als marketing- en communicatieprofessional mag verwachten aan het einde van de maand.

Algemeen kunnen we stellen dat iemand die in marketing en communicatie aan de slag gaat - in eerste instantie alleszins - niet stinkend rijk zal worden. Het gemiddeld bruto maandloon als werknemer in de marketing en communicatie lag volgens het Jobat Salarisrapport 2022 op 3.104 euro.

Dat is een stuk onder het gemiddelde bruto maandloon van 3.748 euro over alle sectoren heen. Al zijn de groei- en promotiemogelijkheden in deze sector vaak eindeloos. Zo kun je gerust opstarten als assistent, maar het uiteindelijk tot manager schoppen. Getalenteerde en gedreven werknemers kunnen in deze wereld veel netwerken en expertise opbouwen.



Sommigen zetten uiteindelijk ook de stap naar een eigen zaak. Wie zich dan kan onderscheiden van de rest, heeft mogelijk goud in handen: bedrijven maken vaak grote budgetten vrij voor de beste marketing- en communicatiecampagnes.

Wie in de marketing en communicatie werkt, kan doorgaans op een mooie verlofregeling en extralegale voordelen rekenen, blijkt nog uit het Salariskompas. Het gemiddeld aantal vakantiedagen in de sector is 26. Minstens drie vierden van de werknemers in de sector genieten van maaltijdcheques, een eigen laptop en smartphone én de mogelijkheid tot thuiswerken. Ongeveer de helft krijgt ook een bedrijfswagen ter beschikking.

Ben je creatief, stressbestendig en ook wel wat commercieel aangelegd? Hieronder vind je dé vijf meest gevraagde profielen binnen de branche.



1. Marketing manager

De vaakst gezochte functie op Jobat.be in deze sector is die van marketing manager. Je staat dan aan het hoofd van een marketingteam en draagt zo heel wat verantwoordelijkheid. Je werkt nauw samen met de directie, stippelt een marketingstrategie uit en houdt de budgetten in het oog.

Wie deze job wil uitoefenen, moet wel stressbestendig zijn. Aan de andere kant draagt zo’n functie, net als andere manager- en directiejobs, wel een aantrekkelijk loon met zich mee.

2. Marketing assistant

Dit is vaak de eerste stap die je zet als marketeer. Een marketing assistant ondersteunt het team bij opvallende campagnes of events en creëert mee content voor websites, nieuwsbrieven, drukwerk of presentaties. Dit is een job voor creatieve en communicatieve duizendpoten met de nodige portie organisatietalent.

Je beschikt best over een bachelordiploma in bijvoorbeeld marketing of communicatie, en hebt ook best je talen goed onder de knie.

3. Digital marketeer

Wie vooral geïnteresseerd is in moderne communicatiemiddelen, is mogelijk een geknipte digital marketeer. In deze job mik je op online zichtbaarheid via websites en sociale media. Touch points, SEA, SEO, CRO en Google Analytics voor data-analyses kennen voor jou geen geheimen.

Omdat digitale technologieën razendsnel veranderen, heb je voor deze job een nóg grotere flexibiliteit en leergierigheid nodig dan bij andere marketingjobs.

4. Product manager

Als product manager richt je je op een specifiek product van een bedrijf. Het is jouw taak om dit product zo goed mogelijk in de markt te plaatsen. Daarvoor werk je nauw samen met collega’s van andere afdelingen. Teamspirit is key, maar dat geldt voor alle functies in deze branche natuurlijk.

Als product manager zijn diversiteit en flexibiliteit in het takenpakket standaard, van data-analyse en adviesverlening tot het opstellen van een marketingplan, workshops leiden en campagnes op poten zetten.

5. Data scientist

Mensen met een sterk analytisch vermogen kunnen zich richten op marktonderzoek en -analyse. Als data scientist haal je met gespecialiseerde tools en software belangrijke inzichten uit de hopen aan beschikbare consumentendata. Die inzichten dienen dan als fundering voor campagnes en strategieën.

Dit is één van de beter betalende jobs in marketing en communicatie. Volgens het Salariskompas strijk je als data scientist gemiddeld ongeveer 2.500 euro netto per maand op.

