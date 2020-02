ZOVEEL VERDIEN IK. Vicky (25) en Roy (33) zijn spaarzaam, maar aan huisdieren geven ze graag geld uit: “Minstens 1.000 euro voor raskat”

Ze hebben al vroeg geleerd om te werken voor hun geld, en dus gaan Roy De Boer (33) en Vicky De Laet (25) spaarzaam met hun zuurverdiende centjes om. “We hebben maar één auto, een hypotheek van 1.000 euro, en we sparen een paar honderd euro per maand.” Al investeren ze ook graag in reizen en hun huisdieren.

Geld Ze hebben al vroeg geleerd om te werken voor hun geld, en dus gaan Roy De Boer (33) en Vicky De Laet (25) spaarzaam met hun zuurverdiende centjes om. “We hebben maar één auto, een hypotheek van 1.000 euro, en we sparen een paar honderd euro per maand.” Al investeren ze ook graag in reizen en hun huisdieren.

Wie zijn ze?

• Vicky De Laet (25) en Roy De Boer (33) uit Wijnegem

• Getrouwd, geen kinderen

• Zij is assistent expediteur, hij is bandenmonteur

• Verdienen tussen: €3.500 - €5.000

Vicky: “Ik werk iets meer dan twee jaar bij Bolloré Logistics in Antwerpen, waar ik ongeveer 1.700 euro netto plus maaltijdcheques verdien. Ik help onder meer met de documentatie van verschepingen van producten en grondstoffen voor bierfabrikant Heineken naar Afrika. Het leuke aan de job is dat ik veel contact heb met mensen uit verschillende landen, wat goed is voor mijn Engels.”

Roy: “Ik ben elf jaar zelfstandige geweest in het auto-afbraakbedrijf van mijn vader en oom, maar toen zij met pensioen gingen, is de zaak verkocht. Vandaag werk ik bij VAB-banden in Schoten. Dat ik nu gewoon in loondienst ben, is in mijn geval financieel voordeliger. Ik verdien zo’n 1.800 euro netto en hoef die sociale bijdragen tenminste niet meer uit eigen zak te betalen. Dat was altijd een serieuze boterham. Het enige nadeel is dat ik geen bedrijfswagen meer heb.”

Vicky: “Onze grootste uitgave is de hypotheek van onze woning. We wonen hier nu iets meer dan een jaar en betalen ongeveer 1.000 euro per maand af.”

Roy: “We hebben nog een tijdje in het huis van mijn grootouders gewoond en daardoor konden we twee jaar goed sparen, want we moesten slechts symbolisch huurgeld betalen. Het geld dat we daarmee uitgespaard hebben, zit nu in ons eigen huis. Vandaar dat onze lening zo goed meevalt.”

Zowel Vicky als ik hebben elke maand 500 euro om mee te doen wat we willen Roy

Speelrekening

Vicky: “Wij komen heel goed rond én sparen nog veel. Dat is belangrijk voor ons, want we zijn allebei opgevoed met het idee dat je spaarzaam moet zijn.”

Roy: “Zo heb ik nooit een auto gekregen van mijn ouders, maar moest ik daar zelf voor werken. Ik ben ook al op mijn twintigste alleen gaan wonen. Dan leer je wel snel de waarde van geld kennen.”

Vicky: “Je weet nooit wat er nog gebeurt, dus daarom willen we een spaarpotje hebben. Hoeveel we opzijzetten, verschilt van maand tot maand. Soms is het 100 euro, soms 300 euro. En alles wat we terugkrijgen, bijvoorbeeld van de belastingen, gaat meteen naar onze spaarrekening.”

Roy: «We hebben een gezamenlijke rekening voor huishoudelijke uitgaven en vaste kosten, maar daarnaast ook onze eigen speelrekening. Zowel Vicky als ik hebben elke maand 500 euro om mee te doen wat we willen.»

Vicky: “En is dat geld op, dan is het op, want aan de gemeenschappelijke rekening mag niet geraakt worden voor foliekes.”

Roy: “Ik game graag, dus mijn geld gaat vooral daarnaartoe. Een spel kost rond de 60 euro, maar daar horen ook season passes bij van 10 euro per seizoen, waarmee je in het spel extra beloningen kan verdienen. Ik speel ook op een watergekoelde pc met veel lichtjes, die toch wel 2.500 euro kostte. En ik heb twee schermen.”

Kookblog

Vicky: “Mijn geld gaat vooral naar keukenspullen en dingen die ik nodig heb om mooie foto’s voor mijn blog te maken, zoals fotoachtergronden. Maar ik overdrijf daar niet in. Meer dan 20 à 30 euro per maand geef ik daar niet aan uit. Mijn kasten geraken namelijk ook vol. (lacht) Ook mijn kleren betaal ik van mijn rekening, maar die koop ik vooral op online verkopen. Zelfs in een zotte bui geef ik maar maximaal 100 euro uit aan kleren.”

Roy: “We sporten ook, maar hebben geen vaste sporten. Soms gaan we eens kajakken, klimmen, badmintonnen, indoor skiën... Dan betaal je alleen de inkom en/of de huur van het materiaal.”

Vicky: “Ik doe ook nog zumba en we dansen samen latin en ballroom. Die prijzen liggen tussen de 50 à 90 euro voor een seizoen.”

De LEZ zou ons 700 euro per jaar hebben gekost, en dat vonden we te veel. We hebben nu een nieuwe Nissan Juke gekocht Roy

Roy: “We hebben maar één auto, want Vicky gaat met de fiets werken. En in de zomer neem ik de motor. Die heb ik nog geen jaar geleden gekocht voor 4.500 euro. We hebben ook net een nieuwe auto besteld, omdat we met onze oude omwille van de LEZ de stad niet meer binnenmogen. Dat zou ons 700 euro per jaar hebben gekost, en dat vonden we te veel. We hebben nu een nieuwe Nissan Juke. Die kost normaal gezien 29.000 euro, maar min de kortingen en de 8.000 euro die we nog voor onze oude wagen krijgen, moeten we nog maar 17.000 euro betalen. Daar hebben we nog een kleine lening van 200 euro per maand voor genomen.”

Vicky: “Ook aan reizen geven we wel wat geld uit. Soms kiezen we voor lastminutes of vroegboekkortingen, maar af en toe maken we ook een duurdere reis. Onze huwelijksreis naar de Malediven kostte bijvoorbeeld 5.000 euro voor acht dagen. En nu zijn we nog maar net terug van Lapland. Dat was ook 1.400 euro per persoon. Ik wil eerst nog een paar van zulke reizen maken voor we aan kinderen beginnen. Maar die komen er dus zeker nog.”

Opgelicht

“Voorlopig doen we het met onze huisdieren: een vlinderhond en twee katten, een bengaalse en een munchkin. Raskatten zijn wel duur. De prijzen variëren, maar je mag toch rekenen op minstens 1.000 euro. Maar ik vind ze hun geld waard als je weet hoeveel liefde je ervoor terugkrijgt. Ze mogen wel niet naar buiten, want ik wil het niet meemaken dat ze niet thuiskomen. Ik koop ook echte kwaliteitsvoeding voor hen, met 100 procent vlees en daar geef ik ongeveer 100 euro per maand aan uit.”

Roy: “Met ons vlinderhondje hebben ze ons wel goed liggen gehad. Zij is ons tien jaar geleden verkocht als een chihuahua, wat een veel duurder ras is. Bij pups zie je het verschil niet, dus we zijn daar behoorlijk opgelicht. We hebben 1.100 euro betaald, terwijl een vlinderhond maar 400 euro kost. Maar het is wél een schat van een hondje.”

Wat is jullie beste koop?

Vicky: “Het huis en de beestjes.”

Roy: “Idem dito. We zijn echt fier op ons huis en ik ben net als Vicky een grote dierenvriend.”

Wat is jullie duurste koop?

Allebei: “Ons huis: 350.000 euro.”

Wat is jullie grootste miskoop?

Vicky: “Mijn elektrische fiets. Dat was een goedkoop model van 700 euro, maar die valt voortdurend in panne. Ik had dus beter iets meer geld uitgegeven aan een degelijk model.”

Roy: “Een FPV racing drone: een drone met camera en bril, waardoor je ziet waar hij vliegt. Mijn eerste drone kostte 200 euro en daarna heb ik er zelf nog één in elkaar gestoken voor 450 euro. De zender was nog eens 275 euro, maar nu heb ik geen tijd meer om te vliegen en dus hangt ie maar in de garage.”

Wat als je de lotto wint?

Vicky: “Onze badkamer renoveren, onze tuin aanleggen en reizen zonder naar de prijs te kijken.”

Roy: “Een paar chique auto’s kopen. Mijn droomauto is een Porsche. Ik heb altijd gezegd: ‘Als ik niet voor mijn dertigste van straat geraak, koop ik een Porsche.’ Misschien koop ik hem nu maar als ik zestig ben.” (lacht)

