Zoveel sparen jongeren (en het is meer dan je denkt)

17 december 2018

09u00 0 Geld Ze zijn jong, het leven is duur, de verlokkingen zijn groot – smartphones, festivals, lowcost reisjes – dus veel mensen gaan ervan uit dat jongeren er niet of nauwelijks in slagen om te sparen. Mis! Ze sparen zelfs steeds meer – en ouders kunnen hen daarbij helpen.

Hoeveel sparen jongeren?

Volgens recent onderzoek van iVox zijn jongeren (18-34 jaar) de strafste spaarders in vergelijking met andere leeftijdscategorieën. In 2018 slaagde bijna een derde van hen (29,4%) erin om meer dan 500 euro per maand opzij te zetten, terwijl het gemiddelde van Belgen boven de 18 slechts 213 euro per maand bedraagt. Er zijn twee keer meer 18 tot 34-jarige veelspaarders dan in 2017.

Hoe krijgen ze dat voor elkaar?

Deze generatie heeft een geniale oplossing voor gevonden om minder geld uit te geven. Vier op de tien jongeren in deze leeftijdscategorie leeft nog thuis. Ze hebben dus weinig of geen kosten aan huur, verwarming, internet en voeding en kunnen een flink stuk van hun inkomen opzijzetten.

Sparen kan je leren

Toch zijn er grote verschillen tussen jongeren, en die hebben niet alleen te maken met hun thuissituatie en hun inkomen. Sparen is een concept waar je je kinderen best zo vroeg mogelijk vertrouwd mee maakt. Wanneer je kind cash krijgt van grootouders, ooms of tantes, leer het dan om het grootste deel ervan bij te houden in een mooie spaarpot. Je kan je kind uitleggen dat het leuker (en bovendien gezonder) is om te sparen voor een mooi stuk speelgoed dan om elke dag snoep te kopen. Lukt het om samen met het gespaarde geld zijn/haar droomcadeau te kopen? Stel samen een nieuw spaardoel in. De stap naar een eigen spaarrekening is dan ook sneller gezet. Zo leert het kind op een bewuste manier met geld om te gaan.

Met een beetje hulp van de ouders

Heel wat ouders zetten ook geld opzij voor hun kinderen, voor hun studies, om te kunnen bijspringen bij de aanschaf van een huis, een auto… Als je van bij de geboorte van je kind elke maand 50 euro automatisch spaart op een aparte spaarrekening, bij voorkeur net nadat je loon is gestort, heb je op zijn/haar 18de zonder moeite meer dan 11.000 euro verzameld – of het dubbele, als je elke maand 100 euro kunt missen.

