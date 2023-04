“Zoveel omstandigheden kunnen je armer maken.” Isabelle Verhulst is onze nieuwe geldexperte

Na krediet­kaart lanceert Apple ook spaarreke­ning

Vier jaar na de lancering van een eigen kredietkaart, komt het Amerikaanse technologieconcern Apple nu met een eigen spaarrekening. Die heeft een rente van maar liefst 4,15 procent per jaar. Dat is een pak meer dan het gemiddelde (0,37 procent) in de VS. De spaarrekening van Apple komt er in samenwerking met Goldman Sachs.