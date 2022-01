Zoveel krijg je terugbetaald wanneer je stopt met roken

Paul D’Hoore resoluut over cryptomun­ten: “Ik zou er niet in beleggen”

Naar aanleiding van ‘De Grote Geldbarometer’ kreeg financieel expert Paul D’Hoore heel veel vragen over cryptomunten. Zijn ze een goede belegging of waag je je er beter niet aan? D’Hoore is overtuigd: “Ik zou er niet in beleggen”.

1 januari