Zoveel kost het om vandaag 5 minuten een warme douche te nemen

Voor veel mensen is een verkwikkende douche het onmisbare ritueel om de dag mee te beginnen. Hoe heerlijk dat douchemoment ook mag zijn, het vertegenwoordigt een belangrijk deel van de water- en energieverbruikskosten. Mijnenergie.be ging na welke stempel onze douchegewoontes in tijden van torenhoge energieprijzen op het gezinsbudget drukken.

Volgens Eurostat besteedden Belgische gezinnen in 2020 11,7 procent van hun energiebudget aan het opwarmen van warm water. In 51,8 procent van de huishoudens fungeert gas daarbij als brandstof. Waar dat het geval is, slorpt het warm water voor badkamer en keuken ongeveer twintig procent van het gasverbruik op. Dat vertaalt zich in een jaarlijks kostenplaatje van 705 euro volgens de mediaanprijzen van Mijnenergie.be.



Minder gas verbruiken in de winter? Deze stappen kan je nu al zetten.

49,40 euro extra per jaar

Een douchebeurt van vijf minuten bij een klassieke regendoucheknop en gasboiler kostte volgens energie-expert Joannes Laveyne (Universiteit Gent) een gezin in maart wekelijks 3,01 euro aan energie. Nu loopt die factuur op tot 3,96 euro per week of een stijging van 49,40 euro op jaarbasis.

De duurzamere warmtepomp slaagt er omwille van de eveneens sterk gestegen stroomprijs niet in de factuur stevig te drukken. Een douche van vijf minuten met regenknop kost nu gemiddeld 0,69 euro of 4,83 euro per week. Ter vergelijking: in maart ging het nog om 2,80 euro per week. Een spaardoucheknop reduceert de rekening tot 1,76 euro per week.

De grootste slokop is de elektrische boiler: met een regendoucheknop betaal je vandaag tot 14,54 euro per week. Dan kies je beter voor een warmtepompboiler die de warmte uit de buitenlucht haalt en waarmee je bij de aankoop bovendien nog een premie van Fluvius ontvangt.

4 minuten minder lang douchen = 128 euro per jaar besparen

Hoe korter je doucht, hoe minder je uiteraard ook verbruikt. Volgens de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal spendeert de Nederlander gemiddeld negen minuten onder de douche. Door de douchesessie te verkorten naar vijf minuten, bespaar je op jaarbasis 15.000 liter warm water en 618 kilowattuur aardgas. Vier minuten minder lang douchen resulteert bijgevolg in een besparing van 128 euro.

Een douchesessie gaat uiteraard ook gepaard met waterverbruik. Volgens douchespecialist Van Marcke stroomt er bij een douchebeurt al snel 45 tot 70 liter water door jouw doucheknop. Met een spaardoucheknop neemt jouw waterverbruik aanzienlijk af.

Wat met het bad?

Milieu Centraal becijferde dat het vullen van een bad met warm water drie maal zoveel energie en water vergt als een douche van vijf minuten. Wil je een lagere energie- en waterfactuur, dan kies je dus beter voor de verkwikkende douche.

