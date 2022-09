Zoveel kost het om je oplader altijd in het stopcontact te laten zitten

MijnenergieLaat je je elektrische toestellen in het stopcontact steken, ook al zijn ze volledig opgeladen? Zo'n sluimerverbruik kan je jaarlijks honderd euro en zelfs meer kosten. Mijnenergie.be ging na hoeveel je precies kan besparen door jouw opladers niet nutteloos in het stopcontact te laten zitten.

Wanneer een toestel volledig is opgeladen en de stekker in het stopcontact blijft zitten, zal de oplader toch nog energie verbruiken. Dat merk je o.a. aan de warmte die de oplader blijft afgeven. Daarnaast verbruiken heel wat toestellen stroom wanneer je die niet gebruikt. Typevoorbeelden zijn de laptop, modem, tv of printer. De verzameling van dat overtollige stroomverbruik heet sluimerverbruik of sluipverbruik.

Bespaar tot 11,76 euro per oplader

De Nederlandse energieleverancier Vattenfal becijferde dat een adapter die nodeloos in het stopcontact zit, elk uur ongeveer 2 watt verbruikt. Blijft het toestel non-stop in het stopcontact, dan loopt het verbruik op tot 17,52 kilowattuur per jaar. Bij de huidige mediaanprijs via Mijnenergie.be van 67,15 eurocent per kilowattuur betaal je 11,76 euro op jaarbasis.

Dat lijkt op het eerste zicht best mee te vallen, maar wanneer alle gezinsleden hun opladers in het stopcontact laten, loopt de factuur al snel op tot enkele tientallen euro’s. Inclusief het continue stand-byverbruik van de computer, tv en andere toestellen, is een prijskaartje van honderd euro realistisch.

Hoe detecteren en aanpakken?

Het loont dus meer dan ooit om die sluipverbruikers aan te pakken. Dat doe je in de eerste plaats door het overbodige verbruik te detecteren. Dat kan met behulp van een energiemeter die je in het stopcontact plaatst en via een app opvolgt. Via deze apps kan je jouw energieverbruik live opvolgen.

Een alternatieve methode bestaat eruit rond te wandelen in huis en na te gaan waar lichtjes branden of welke toestellen warmte afgeven. Daarna komt het erop aan de nodige stekkers uit het stopcontact te trekken of eventueel energieopslorpende toestellen te vervangen door nieuwe, zuinigere modellen. Een stekkerblok met aan-/uitschakelaar geeft je de mogelijkheid in één beweging verschillende toestellen op non-actief te zetten.

