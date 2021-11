Zoveel kost een overbruggingskrediet

Nieuwe burgemees­ter New York wil betaald worden in bitcoins

Eric Adams, deze week verkozen tot burgemeester van New York, wil graag betaald worden in cryptomunten. Op zijn eerste drie loonstrookjes zou hij in plaats van dollars bitcoins willen zien staan. De versgebakken burgemeester meldde daarnaast op zijn sociale media dat hij van New York “de hoofdstad van de cryptomuntindustrie” wil maken.

11:21