Zoveel betalen de verschillende mutualiteiten terug wanneer je langsgaat bij een diëtist

EU-landen op zucht van akkoord over minimumbe­las­ting van 15 procent voor multinatio­nals

De Franse minister van Economie en Financiën Bruno Le Maire heeft er alle vertrouwen in dat de EU-landen begin april een unaniem akkoord zullen kunnen vinden over de invoering van een minimaal belastingtarief van 15 procent voor multinationals. “Hiervoor is Frankrijk al vijf jaar strijd aan het leveren. Dan kunnen we nog wel drie weken wachten”, zei hij dinsdag.

15 maart