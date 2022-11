Zorgvolmacht zit in de lift: “In de eerste helft van dit jaar werden er 21,3 procent meer afgesloten”

Nu bevestigt de Familiebarometer van de Federatie van het Notariaat niet enkel die cijfers in verband met de zorgvolmacht, maar voegt er nog andere interessante tendensen aan toe. Want ook het aantal verklaringen van voorkeur, waardoor je zelf - in plaats van een rechter - een bewindvoerder kan aanduiden, stijgt met 20,5 procent. “Wie liever een vertrouweling als bewindvoerder heeft, kan een zogenaamde verklaring van voorkeur opmaken zolang hij of zij nog gezond van geest is”, legt notaris Helena Verwimp uit in het persbericht. “Net zoals bij een zorgvolmacht, kan je in een verklaring van voorkeur meerdere mensen in een bepaalde volgorde aanduiden. Dat is nuttig voor het geval de aangewezen vertrouwenspersoon mocht overlijden.”