Zorg dat je dit document altijd bij je hebt als je binnen de Europese Unie reist

Spaargids.beGa je deze zomer nog op reis naar het buitenland? Neem dan zeker ook je Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) mee. Ze bewijst dat je - de naam zegt het zelf - in orde bent met de ziekteverzekering. Daardoor heb je ook in het buitenland recht op een terugbetaling van onvoorziene en noodzakelijke medische zorg. Spaargids.be zet de werking van dit document (waar, wanneer en hoe) uiteen.

Zelfde voordelen als lokale bevolking

Ziek worden: het kan je overal overkomen. Het hebben van een ongeval is eveneens niet aan je thuisland gekoppeld. Dus is het handig als je ook in het buitenland kan terugvallen op de sociale zekerheid.

Moet je in het buitenland naar een ziekenhuis, dan kan je je EZVK voorleggen bij de opname. Het ziekenhuis zal zijn kosten dan rechtstreeks verrekenen met het lokale systeem voor sociale zekerheid. Je betaalt bijgevolg alleen nog het persoonlijk aandeel. Dat is het bedrag dat ook door de plaatselijke bevolking betaald moet worden.

Met andere woorden: je wordt op gelijke voet met de inwoners van je vakantieland gesteld. De kosten in verband met chronische en bestaande ziekten, zwangerschap en bevalling vallen tevens hieronder.



Ziekenhuizen: openbaar versus privé

Let wel: deze regeling geldt alleen voor opnames in openbare ziekenhuizen. Voor opnames in privéziekenhuizen is ze niet van toepassing. Hier moet je de factuur eerst zelf volledig betalen, waarna je ze, voor het bekomen van een financiële tussenkomst, kunt indienen bij het lokaal systeem voor sociale zekerheid van je vakantieland of bij je terugkeer in België bij je eigen ziekenfonds.

Daar stopt het echter niet. De EZVK kan ook worden gebruikt voor ambulante zorg door huisdokters en bij apothekers. In sommige landen moet bij voorlegging ervan niets extra worden betaald, in andere wel. In dat laatste geval kan je, net als in het geval van een opname in een privéziekenhuis, een tussenkomst vragen van het lokale ziekenfonds of bij terugkeer in België van je eigen ziekenfonds.



Niet in de Verenigde Staten

De EZVK kan worden gebruikt in alle landen van de Europese Unie plus het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland, Nood-Macedonië en Australië. Voor dit laatste land moet je een terugbetaling in het land zelf aanvragen. De aanvraag tot tussenkomst uitstellen tot je terugkeer in België is bijgevolg niet mogelijk. En voor Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland of Denemarken moet je dan weer de nationaliteit hebben van één van deze landen of van een land van de Europese Unie.

Opvallende afwezigen in dit lijstje: de VS, Canada, Mexico, Turkije, Marokko, Tunesië en Brazilië. Wie naar die oorden trekt, neemt dus best zijn voorzorgen, bijvoorbeeld door het afsluiten van een aangepaste reisverzekering.



Opgelet: in sommige landen wordt standaard een hoger privétarief aangerekend als je de kaart niet voorlegt. Dat tarief wordt echter niet terugbetaald in België.

En nog dit: de EZVK geldt niet voor een geplande verzorging in het buitenland. Kies je bewust voor een operatie in het buitenland als je nog in België bent, dan kan je met andere woorden geen gebruik maken van het systeem.

Waar vraag je de kaart aan?

Je kan de EZVK aanvragen bij je ziekenfonds. Dat kan aan de balie, maar ook simpelweg online. De kaart is bovendien gratis.

De EZVK is individueel. Elk lid van het gezin moet dus een eigen kaart hebben. De kaart is maximaal twee jaar geldig.



