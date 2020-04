Zonnige zondag levert negatieve stroomprijzen op ADN

05 april 2020

13u43

Bron: Belga 5 Geld Op de Belgische stroommarkt gaat de prijs voor elektriciteit dit weekend onder nul. De hoofdreden is de verwachte recordhoeveelheid stroom uit zonnepanelen. Dat zegt Matthias Detremmerie, stroomhandelaar voor Elindus, een energieleverancier voor bedrijven.

Abnormaal is het fenomeen niet. Als er veel stroomaanbod is en weinig vraag, kan de prijs negatief worden. Dan worden producenten afgestraft als ze stroom bijmaken, of krijgen grote industriële bedrijven geld toegestopt om extra stroom te verbruiken. De omgekeerde wereld dus.

Op zondag ligt de vraag naar elektriciteit het laagst, en net nu wordt een recordoutput van de Belgische zonneparken verwacht. Ook de wind is niet helemaal afwezig. Volgens Detremmerie doet hernieuwbare energie het in heel Centraal-Europa goed momenteel, wat het moeilijk maakt voor stroomtraders om hun overschotten weg te handelen.



Wellicht zullen de stroomprijzen ook maandag nog laag blijven, geholpen door het lagere verbruik wegens de coronamaatregelen.