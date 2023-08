Zonnepanelen, warmtepomp of een thuisbatterij? Zo krikken deze investeringen de verkoopwaarde van je woning op

Vele factoren spelen een rol

BNP Paribas Fortis liet het onderzoek uitvoeren door studiebureau Profacts. Daaruit blijkt dat 88 procent van de Belgen van mening is dat de aanwezigheid van zonnepanelen de duurzaamheid bepaalt. “Om uit te maken in hoeverre je de waarde ervan in de verkoopprijs kunt doorrekenen, bestaat geen eenduidig antwoord”, legt Johan Krijgsman uit. “De verkoopwaarde is een som van vele elementen: de ligging, de grondwaarde, de oppervlakte… De impact van hernieuwbare energie op de vraagprijs zal groter zijn bij het ene dan het andere pand. Dat geldt bijvoorbeeld eveneens voor de aanwezigheid van een zwembad.”



Zoals een auto met opties

Je kunt de verkoopwaarde van een woning volgens Johan Krijgsman ook niet zomaar beschouwen als het resultaat van de som der delen. “Vergelijk het met een auto met opties. Wanneer je bij de aankoop van een nieuwe wagen zelf die opties kiest, dan betaal je er de integrale prijs voor. Op de tweedehandsmarkt beschouwt de koper die opties misschien als minder noodzakelijk. Hij zal er bijgevolg niet de volle pot voor neertellen.”

Toch valt de impact van hernieuwbare energie op de verkoopwaarde volgens de expert niet te onderschatten. “Duurzaamheid geldt als een belangrijk verkoopargument. Huizen met een gunstige EPC-waarde liggen beter in de markt en dat vertaalt zich ook in een hogere prijs. We duiden die energieopbrengst vaak in de verkoopfiches van onze panden. Bovendien bevinden zonnepanelen, warmtepompen, thuisbatterijen en andere technieken zich doorgaans in goed onderhouden woningen.”

Langetermijninvestering

Johan Krijgsman merkt dat de consument hernieuwbare energie vooral als een langetermijninvestering beschouwt. “Het lijkt me niet aangewezen om zonnepanelen te plaatsen in een woning die je binnen enkele maanden wil verkopen. Die meerwaarde zal je er niet uithalen. Wie over enkele jaren een verhuis plant, kan dat zeker wel overwegen. De combinatie van een energiebesparing gedurende de jaren dat je er nog woont en de hogere verkoopwaarde zullen dan in veel gevallen wel rendabel blijken.”



Wat met verhuur?

De vastgoedspecialist merkt dat de motivatie voor energiezuinige renovaties op de verhuurmarkt lager ligt. “De renovatieverplichting voor residentiële gebouwen zorgt voor een dwingend karakter.” Deze renovatieverplichting geldt sinds 1 januari 2023: voor alle woningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met EPC-label E of F, is renovatie tot label D of beter verplicht, en dit binnen vijf jaar na aankoop. Gebeurt dat niet, dan is het niet toegelaten het pand te verhuren.

“Zonder die renovatieverplichting investeren weinig verhuurders in zonnepanelen of andere technieken, aangezien ze er de opbrengst zelf niet voor incasseren. De huurder zal er ook niet meteen een veel hogere huursom voor neertellen. Het zou misschien handig zijn om een systeem te introduceren, waarbij de verhuurder aan de hand van de meetgegevens van de digitale meter concreet kan aantonen hoeveel de huurder bespaart door de plaatsing van de zonnepanelen. Die informatie zou dan de onderhandelingen mee kunnen bepalen.”

