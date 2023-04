"Zonnepanelen uitschakelen is echt wel een laatste redmiddel": energie-expert geeft tips om negatieve stroomprijzen te slim af te zijn

Na een relatie­breuk betaalt Stef in zijn eentje 500.000 euro voor zijn nieuwbouw af: “Met een hypotheek van 1.600 euro per maand zit decadentie er niet in”

Er zijn steeds meer singles en voor hen is het niet eenvoudig om een huis of appartement te kopen. Banken doen vaak moeilijk over een lening en de aflossing ervan weegt fors op het budget. Stef van der Schueren (41) kan ervan meespreken. Kort nadat hij begon te bouwen, liep zijn relatie spaak. “Op het moment dat de vloerplaat gegoten was, beseften we dat het beter was om uit elkaar te gaan.” Hij vertelt hoe hij erin slaagt om een lening van 500.000 euro in zijn eentje af te betalen.